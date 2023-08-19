В Минобрнауки рассказали, какие направления в вузах выбрали участники спецоперации
Участники военной спецоперации и их дети среди направлений обучения чаще всего выбирали лечебное дело, педагогику, IT, прикладную инженерию, а также строительство и стоматологию. Такие данные итогов приемной кампании 2023 г. в вузах представили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобрнауки России.
В текущем году для участников спецоперации и их детей установили отдельную квоту в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. По данным ведомства, в рамках отдельной квоты зачислили 6 659 человек, из них почти 90% составляют дети бойцов.
Абитуриенты, как отмечается, чаще выбирали для поступления Донской государственный технический университет, Высшую школу экономики, Луганский государственный университет им. Владимира Даля, МГТУ им. Баумана и Московский государственный юридический университет им. Кутафина.
Российским вузам в этом году выделено 626 278 бюджетных мест, отдельная квота «отняла» чуть более 1% бюджета, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Российские вузы зачислили на обучение на 2022/2023 гг. около 7000 человек по льготе для участников спецоперации и их детей, сообщил ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Всего заявления в вузы подали более 900 000 абитуриентов.
23 мая Минобрнауки дало рекомендации вузам по поддержке студентов – участников спецоперации и детей принимающих участие в боях военных, они включают в себя в том числе снижение стоимости обучения. Также образовательным учреждениям рекомендовалось предоставить студентам этой категории материальную помощь и место в общежитии (бесплатно или по сниженной стоимости), рассрочку на платные образовательные услуги, а недостающую сумму покрыть из собственных средств или пожертвований. Вузам оставили право на предоставление мер поддержки на свое усмотрение.