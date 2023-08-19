Газета
Общество

В Минобрнауки рассказали, какие направления в вузах выбрали участники спецоперации

Ведомости

Участники военной спецоперации и их дети среди направлений обучения чаще всего выбирали лечебное дело, педагогику, IT, прикладную инженерию, а также строительство и стоматологию. Такие данные итогов приемной кампании 2023 г. в вузах представили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобрнауки России.

В текущем году для участников спецоперации и их детей установили отдельную квоту в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. По данным ведомства, в рамках отдельной квоты зачислили 6 659 человек, из них почти 90% составляют дети бойцов.

Абитуриенты, как отмечается, чаще выбирали для поступления Донской государственный технический университет, Высшую школу экономики, Луганский государственный университет им. Владимира Даля, МГТУ им. Баумана и Московский государственный юридический университет им. Кутафина.

Российским вузам в этом году выделено 626 278 бюджетных мест, отдельная квота «отняла» чуть более 1% бюджета, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее по теме: Участники спецоперации и их дети смогут переходить с платного обучения на бюджет

Российские вузы зачислили на обучение на 2022/2023 гг. около 7000 человек по льготе для участников спецоперации и их детей, сообщил ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Всего заявления в вузы подали более 900 000 абитуриентов.

23 мая Минобрнауки дало рекомендации вузам по поддержке студентов – участников спецоперации и детей принимающих участие в боях военных, они включают в себя в том числе снижение стоимости обучения. Также образовательным учреждениям рекомендовалось предоставить студентам этой категории материальную помощь и место в общежитии (бесплатно или по сниженной стоимости), рассрочку на платные образовательные услуги, а недостающую сумму покрыть из собственных средств или пожертвований. Вузам оставили право на предоставление мер поддержки на свое усмотрение.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных