На складе Ozon в Подольске произошел пожар
На складе онлайн-ритейлера Ozon в Подольске произошел пожар, загорелась продукция в коробках на стеллажах, сотрудников эвакуировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Сообщение о пожаре поступило 20 августа в 8:39. Товары ритейлера, как уточняется, загорелись в шестиэтажном здании на площади 375 кв. м.
«На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников», – рассказали в МЧС.
В сообщении МЧС сказано, что пожар произошел в деревне Гривно, ему был присвоен третий ранг сложности. К устранению привлекли 91 единицу техники и 34 человека.
3 августа 2022 г. произошел пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. На следующий день пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»).