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На складе Ozon в Подольске произошел пожар

Ведомости

На складе онлайн-ритейлера Ozon в Подольске произошел пожар, загорелась продукция в коробках на стеллажах, сотрудников эвакуировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило 20 августа в 8:39. Товары ритейлера, как уточняется, загорелись в шестиэтажном здании на площади 375 кв. м. 

«На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников», – рассказали в МЧС. 

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В сообщении МЧС сказано, что пожар произошел в деревне Гривно, ему был присвоен третий ранг сложности. К устранению привлекли 91 единицу техники и 34 человека.

3 августа 2022 г. произошел пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. На следующий день пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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