ИТ-специальности стали наиболее популярными у абитуриентов в этом году

В топ-5 самых популярных направлений у абитуриентов также вошли образование и педагогические науки, экономика и управление, клиническая медицина и машиностроение. Всего в приемной кампании в этом году участвовали почти 1 млн абитуриентов, из них 600 000 подали заявление через портал госуслуг, в одном заявлении можно было указать до пяти вузов, выбрав в каждом из них до пяти направлений.