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Общество

ИТ-специальности стали наиболее популярными у абитуриентов в этом году

Ведомости

Наиболее востребованными специальностями у поступающих в российские вузы в этом году стали те, что связаны с ИТ, сообщило Минцифры.

«В этом году самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала «информатика и вычислительная техника». В заявлениях, поданных на «Госуслугах» и офлайн, ее указали почти 650 000 раз», – говорится в сообщении.

На специальность «информационная безопасность» было подано 175 000 заявлений, а на «компьютерные и информационные науки» – почти 70 000, добавили в ведомстве.

В топ-5 самых популярных направлений у абитуриентов также вошли образование и педагогические науки, экономика и управление, клиническая медицина и машиностроение. Всего в приемной кампании в этом году участвовали почти 1 млн абитуриентов, из них 600 000 подали заявление через портал госуслуг, в одном заявлении можно было указать до пяти вузов, выбрав в каждом из них до пяти направлений.

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Среди поступающих в колледжи самым популярным направлением стало «информационные системы и программирование», отметили в Минцифры.

В 2023 г. государство расширило количество бюджетных мест на инженерные специальности на 1056 по сравнению с предыдущим годом. Сейчас на бакалавриат, магистратуру и специалитет по всей стране выделено более 193 000 мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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