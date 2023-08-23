ИТ-специальности стали наиболее популярными у абитуриентов в этом году
Наиболее востребованными специальностями у поступающих в российские вузы в этом году стали те, что связаны с ИТ, сообщило Минцифры.
«В этом году самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала «информатика и вычислительная техника». В заявлениях, поданных на «Госуслугах» и офлайн, ее указали почти 650 000 раз», – говорится в сообщении.
На специальность «информационная безопасность» было подано 175 000 заявлений, а на «компьютерные и информационные науки» – почти 70 000, добавили в ведомстве.
В топ-5 самых популярных направлений у абитуриентов также вошли образование и педагогические науки, экономика и управление, клиническая медицина и машиностроение. Всего в приемной кампании в этом году участвовали почти 1 млн абитуриентов, из них 600 000 подали заявление через портал госуслуг, в одном заявлении можно было указать до пяти вузов, выбрав в каждом из них до пяти направлений.
Среди поступающих в колледжи самым популярным направлением стало «информационные системы и программирование», отметили в Минцифры.
В 2023 г. государство расширило количество бюджетных мест на инженерные специальности на 1056 по сравнению с предыдущим годом. Сейчас на бакалавриат, магистратуру и специалитет по всей стране выделено более 193 000 мест.