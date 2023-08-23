Посольство РФ выразило соболезнования в связи со смертью Тото Кутуньо

Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни 22 августа в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни, обострившейся в последние месяцы. Певец родился 7 июля 1943 г. в тосканском городе Фоздиново. Популярность пришла к нему после выступления на фестивале в Сан-Ремо в 1983 г. с песней L’italiano. Не менее известна и другая композиция в исполнении Кутуньо – Solo noi. Песня принесла ему победу на конкурсе в Сан-Ремо в 1980 г.