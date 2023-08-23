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Посольство РФ выразило соболезнования в связи со смертью Тото Кутуньо

Ведомости

Посольство России в Италии выразило соболезнования в связи со смертью певца и композитора Тото Кутуньо. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«Это тяжелая утрата и для итальянцев, и для россиян, для культурных связей России и Италии. В России никогда не забудут настоящего итальянца. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», – заявили в посольстве. 

Российское дипломатическое представительство отметило, что Кутуньо не раз давал концерты в России и всегда с любовью отзывался о стране. По словам дипломатов, певец привез в Россию образ той Италии, «которую невозможно не любить».

Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни 22 августа в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни, обострившейся в последние месяцы. Певец родился 7 июля 1943 г. в тосканском городе Фоздиново. Популярность пришла к нему после выступления на фестивале в Сан-Ремо в 1983 г. с песней L’italiano. Не менее известна и другая композиция в исполнении Кутуньо – Solo noi. Песня принесла ему победу на конкурсе в Сан-Ремо в 1980 г. 

В ноябре – декабре 1985 г. Кутуньо впервые приехал в СССР и выступил с концертами в Москве и Ленинграде. Кутуньо часто посещал Россию: в 2006 г. он выступил на музыкальном фестивале «Авторадио» «Дискотека 80-х», в 2009 г. – на шоу «Легенды «Ретро FM». В марте 2011 г. певец дал концерт в Кремлевском дворце съездов.

Похороны легендарного музыканта пройдут 24 августа в Милане, церемония прощания состоится в церкви Святых Нерея и Ахиллея.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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