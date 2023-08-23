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Путин пригласил команды стран БРИКС на «Игры будущего» в Казань

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Президент России Владимир Путин пригласил команды стран, участвующих в 15-м саммите БРИКС, на мультиспортивный турнир «Игры будущего» в Казань, сообщила пресс-служба правительства РФ.

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Путин подчеркнул важность развития спортивных контактов и молодежных обменов. Президент также объяснил, что турнир «Игры будущего» комбинирует динамичные спортивные дисциплины с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами.

«Игры будущего» пройдут в Казани в феврале – марте 2024 г. Организаторы позиционируют «Игры» как турнир международного уровня в формате «фиджитал» (соединение слов physical и digital). Соревнования пройдут в течение девяти дней в 16 гибридных дисциплинах. Ожидается, что в них поучаствуют 256 команд и 2000 спортсменов. В отборочном туре «Игр» приняли участие спортсмены из 22 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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