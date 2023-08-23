Путин пригласил команды стран БРИКС на «Игры будущего» в Казань

«Игры будущего» пройдут в Казани в феврале – марте 2024 г. Организаторы позиционируют «Игры» как турнир международного уровня в формате «фиджитал» (соединение слов physical и digital). Соревнования пройдут в течение девяти дней в 16 гибридных дисциплинах. Ожидается, что в них поучаствуют 256 команд и 2000 спортсменов. В отборочном туре «Игр» приняли участие спортсмены из 22 стран.