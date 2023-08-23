В Тверской области разбился частный самолет
Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области потерпел крушение частный самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва – Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что на борту было 10 человек, включая трех членов экипажа, по предварительным данным, они все погибли.
По информации журналистки Ксении Собчак, разбившийся самолет Embraer принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Был ли он сам на борту – неизвестно, подчеркнула она. По данным Росавиации, Пригожин числится среди пассажиров судна, передает ТАСС.
Ранее в августе в Калининградской области разбился российский истребитель Су-30 в ходе выполнения учебно-тренировочного полета, экипаж погиб. До этого в июле в Ейске Краснодарского края истребитель Су-25 упал в море из-за технической неисправности, пилот успел катапультироваться.