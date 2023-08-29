Глава СПЧ раскритиковал предложение лишать уклонистов приобретенного гражданства
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации, сообщил Telegram-канал СПЧ.
«Здесь нам надо понять, какую задачу мы хотим решить – поставить на учет или наказать. Лишение гражданства – на мой взгляд, очень серьезная мера, не надо ею играть. Если мы хотим поставить таких лиц на учет, то давайте решать именно эту задачу», – считает Фадеев.
Глава СПЧ вновь повторил, что стоит подумать о синхронизации выдачи паспорта и постановки на военный учет. Благодаря цифровым технологиям, предложил он, можно было бы предупреждать новых граждан РФ, что они будут поставлены на воинский учет автоматически через две недели, если не сделают этого сами. Более радикальные меры лишь «привнесут дополнительное напряжение», полагает Фадеев.
«Добавлю, что любая дискриминация по национальному признаку запрещена Конституцией. Надо исходить из этого», – резюмировал он.
Внесение в Думу законопроекта о лишении уклонистов приобретенного гражданства ранее анонсировал депутат Госдумы от КПРФ, заместитель председателя думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Матвеев сообщил о подготовке инициативы 1 августа. Тогда он утверждал, что уклонение от службы также будет основанием для выдворения из страны. По словам депутата, в таком случае лишены российского гражданства также будут и члены семьи мигранта, получившие российский паспорт одновременно с уклонистом.
Сам Фадеев ранее в августе предложил ставить иностранцев на воинский учет одновременно с выдачей российского паспорта. По его словам, они «должны иметь не только права, но и обязанности».
Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», граждане, получившие российское гражданство, обязаны в течение двух недель встать на воинский учет. В августе в регионах России участились рейды полиции по мигрантам с российским гражданством: их отвозят в военкоматы для постановки на воинский учет. В частности, такие мероприятия проводились в Санкт-Петербурге и Чувашии.