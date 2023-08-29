Глава СПЧ раскритиковал предложение лишать уклонистов приобретенного гражданства

Глава СПЧ вновь повторил, что стоит подумать о синхронизации выдачи паспорта и постановки на военный учет. Благодаря цифровым технологиям, предложил он, можно было бы предупреждать новых граждан РФ, что они будут поставлены на воинский учет автоматически через две недели, если не сделают этого сами. Более радикальные меры лишь «привнесут дополнительное напряжение», полагает Фадеев.