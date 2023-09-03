Газета
Общество

Во Франции запретят одноразовые электронные сигареты

Ведомости

Во Франции могут запретить одноразовые электронные сигареты. Об этом заявила премьер-министр страны Элизабет Борн в интервью телеканалу RTL.

«Они прививают молодым людям вредные привычки. Можно сказать, что это не никотин, но это рефлекс и жест, к которому молодые люди привыкают. Вот так они и начинают курить», – пояснила французский премьер.

Запрет может войти в национальный план по борьбе с курением, уточнила Борн. Власти увеличили налог на табак в этом году, но не планирует повышать в следующем. 

Продавцы вейпов попросили не запрещать использование ароматизаторов в электронных сигаретах

В Минздраве считают, что такая продукция усиливает никотиновую зависимость у потребителей

«Это не значит, что мы не очень бдительно относимся к потреблению табака», – отметила она и добавила, что сожалеет о «возобновлении» его потребления. По ее данным, табак приносит 75 000 смертей в год в стране.

В апреле в России приняли закон об ограничениях при продаже вейпов, который запрещает их продажу несовершеннолетним. Депутаты Госдумы планировали запретить продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что у правительства есть право создать «перечень веществ и добавок», при добавлении которых продажа вейпов станет невозможна. 

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8 августа «Ведомости» писали, что Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) попросил исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые, как посчитал ранее Минздрав, усиливают никотиновую зависимость населения. В союзе отметили, что это правило делает продажу и использование вейпов фактически невозможными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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