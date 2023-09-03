Во Франции запретят одноразовые электронные сигареты
Во Франции могут запретить одноразовые электронные сигареты. Об этом заявила премьер-министр страны Элизабет Борн в интервью телеканалу RTL.
«Они прививают молодым людям вредные привычки. Можно сказать, что это не никотин, но это рефлекс и жест, к которому молодые люди привыкают. Вот так они и начинают курить», – пояснила французский премьер.
Запрет может войти в национальный план по борьбе с курением, уточнила Борн. Власти увеличили налог на табак в этом году, но не планирует повышать в следующем.
«Это не значит, что мы не очень бдительно относимся к потреблению табака», – отметила она и добавила, что сожалеет о «возобновлении» его потребления. По ее данным, табак приносит 75 000 смертей в год в стране.
В апреле в России приняли закон об ограничениях при продаже вейпов, который запрещает их продажу несовершеннолетним. Депутаты Госдумы планировали запретить продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что у правительства есть право создать «перечень веществ и добавок», при добавлении которых продажа вейпов станет невозможна.
8 августа «Ведомости» писали, что Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) попросил исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые, как посчитал ранее Минздрав, усиливают никотиновую зависимость населения. В союзе отметили, что это правило делает продажу и использование вейпов фактически невозможными.