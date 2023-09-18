В Ростовской области задержали двоих подозреваемых в подготовке диверсий россиян
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области двоих россиян, которые готовили диверсии по заданию террористической и запрещенной в РФ организации «Легион "Свобода России"», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
«На территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций "Легион "Свобода России" готовили в регионе диверсионно-террористические акты», – приводит сообщение ТАСС.
В момент задержания, как уточняется, они готовили поджог административного здания. При личном досмотре у них нашли четыре бутылки зажигательной смеси, анкеты для вступления в эту террористическую организацию и заполненные бланки контрактов на вступление в ВСУ.
Ранее сегодня УФСБ по Калужской области сообщило о задержании россиянина, завербованного СБУ для совершения диверсий. Поскольку он не предпринял каких-либо действий по исполнению своего задания, спецслужба объявила ему официальное предостережение.
14 сентября в ФСБ сообщили о задержании при попытке выезда из России жителя Ингушетии, который подозревался в попытке вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника). 13 сентября УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений, который переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ.