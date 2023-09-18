В Ростовской области задержали двоих подозреваемых в подготовке диверсий россиян

14 сентября в ФСБ сообщили о задержании при попытке выезда из России жителя Ингушетии, который подозревался в попытке вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника). 13 сентября УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений, который переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ.