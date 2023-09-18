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В Ростовской области задержали двоих подозреваемых в подготовке диверсий россиян

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области двоих россиян, которые готовили диверсии по заданию террористической и запрещенной в РФ организации «Легион "Свобода России"», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«На территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций "Легион "Свобода России" готовили в регионе диверсионно-террористические акты», – приводит сообщение ТАСС.

В момент задержания, как уточняется, они готовили поджог административного здания. При личном досмотре у них нашли четыре бутылки зажигательной смеси, анкеты для вступления в эту террористическую организацию и заполненные бланки контрактов на вступление в ВСУ.

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Ранее сегодня УФСБ по Калужской области сообщило о задержании россиянина, завербованного СБУ для совершения диверсий. Поскольку он не предпринял каких-либо действий по исполнению своего задания, спецслужба объявила ему официальное предостережение.

14 сентября в ФСБ сообщили о задержании при попытке выезда из России жителя Ингушетии, который подозревался в попытке вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника). 13 сентября УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений, который переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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