Минюст подготовил поправки об увеличении размера ущерба при нарушении авторских прав

Законопроект был разработан в целях исполнения поручения президента, которые были даны по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума. Тогда же было поручено подготовить поправки, предусматривающие увеличение минимальных значений по преступлениям, которые связаны со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.