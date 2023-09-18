Минюст подготовил поправки об увеличении размера ущерба при нарушении авторских прав
Минюст России разработал поправки об увеличении пороговых значений сумм крупного и особо крупного размеров ущерба по ряду преступлений, следует из сообщения министерства.
Поправки предлагается внести в области ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Минюст предлагает установить сумму крупного ущерба по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав) в 500 000 руб. вместо нынешних 100 000 руб. Особо крупный размер может составить 2 млн руб. вместо 1 млн руб. Уголовная ответственность будет наступать только тогда, когда стоимость незаконных экземпляров будет превышать эти значения.
Согласно проекту документа, сумму крупного ущерба, причиненного путем обмана или злоупотребления доверием, предлагается повысить с 250 000 руб. до 1 млн руб., а размер особо крупного ущерба – с 1 млн руб. до 4 млн руб. Таким примечанием предлагается дополнить ст. 165 УК РФ.
В Минюсте подчеркнули, что предложенные поправки поспособствуют декриминализации порядка 20 – 30% преступлений. Пороговые значения крупного и особо крупного размеров ущерба меняются «с учетом динамики социально-экономической обстановки и уровня инфляции», добавили в министерстве.
Законопроект был разработан в целях исполнения поручения президента, которые были даны по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума. Тогда же было поручено подготовить поправки, предусматривающие увеличение минимальных значений по преступлениям, которые связаны со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.