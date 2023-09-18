Путин поручил ФАС и кабмину проверить цены на проезд в общественном транспорте
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на проезд в городском наземном электротранспорте в 2020-2022 гг. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта.
По итогам анализа ФАС необходимо подготовить предложения по повышению эффективности перевозок пассажиров и багажа. Срок исполнения поручения – 1 июня 2024 г.
Путин также поручил правительству и профильной комиссии Госсовета представить предложения по улучшению качества перевозок пассажиров в наземном общественном транспорте. Им необходимо составить экономическое обоснование по формированию стоимости проезда и применению мер поддержки. Это поручение кабмину необходимо выполнить до 1 февраля 2024 г.
17 августа на заседании президиума Госсовета Путин поручил обновить парк общественного транспорта в регионах. Он отметил, что потребность регионов до 2030 г. оценивается в обновлении более чем 57 000 автобусов, 5000 троллейбусов и 4000 трамваев. При этом потребность в транспортных средствах будет расти, так как будут развиваться новые маршруты.