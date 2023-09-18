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Путин поручил ФАС и кабмину проверить цены на проезд в общественном транспорте

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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на проезд в городском наземном электротранспорте в 2020-2022 гг. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта.

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По итогам анализа ФАС необходимо подготовить предложения по повышению эффективности перевозок пассажиров и багажа. Срок исполнения поручения – 1 июня 2024 г.

Путин также поручил правительству и профильной комиссии Госсовета представить предложения по улучшению качества перевозок пассажиров в наземном общественном транспорте. Им необходимо составить экономическое обоснование по формированию стоимости проезда и применению мер поддержки. Это поручение кабмину необходимо выполнить до 1 февраля 2024 г.

17 августа на заседании президиума Госсовета Путин поручил обновить парк общественного транспорта в регионах. Он отметил, что потребность регионов до 2030 г. оценивается в обновлении более чем 57 000 автобусов, 5000 троллейбусов и 4000 трамваев. При этом потребность в транспортных средствах будет расти, так как будут развиваться новые маршруты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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