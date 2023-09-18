Путин поручил ФАС и кабмину проверить цены на проезд в общественном транспорте

17 августа на заседании президиума Госсовета Путин поручил обновить парк общественного транспорта в регионах. Он отметил, что потребность регионов до 2030 г. оценивается в обновлении более чем 57 000 автобусов, 5000 троллейбусов и 4000 трамваев. При этом потребность в транспортных средствах будет расти, так как будут развиваться новые маршруты.