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Российская система ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Белгороду

Ведомости

Система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Повреждены линии электропередачи, в ближайшее время аварийные службы приступят к устранению последствий, уточнил он.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», – добавил Гладков.

17 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленное предприятие в Шебекине Белгородской области. Прилет снаряда зафиксировали за чертой жилой застройки.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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