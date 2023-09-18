Российская система ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Белгороду

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.