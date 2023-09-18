Российская система ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Повреждены линии электропередачи, в ближайшее время аварийные службы приступят к устранению последствий, уточнил он.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», – добавил Гладков.
17 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленное предприятие в Шебекине Белгородской области. Прилет снаряда зафиксировали за чертой жилой застройки.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.