Мосгорсуд признал экстремистской организацию «Новое величие»
Организацию «Новое величие» признали экстремистской, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Участников сообщества ранее судили по делу об экстремизме.
Согласно действующему законодательству, организация теперь считается запрещенной, а ее символику запрещено демонстрировать или публиковать в интернете. Иск подал первый заместитель прокурора Москвы.
В марте 2018 г. участников «Нового величия» задержали по делу о создании экстремистского сообщества. По версии следствия, группа намеревалась свергнуть конституционный строй в России. В свою очередь защита утверждала, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму) МВД и два его осведомителя.
Семерых фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам от четырех до 6,5 года. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. В декабре 2020 г. президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека призвал «еще раз посмотреть» на дело сообщества.
В 2021 г. двум фигурантам сократили тюремные сроки на три месяца, в январе этого года один из фигурантов дела Петр Карамзин вышел на свободу.