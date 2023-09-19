Мосгорсуд признал экстремистской организацию «Новое величие»

В марте 2018 г. участников «Нового величия» задержали по делу о создании экстремистского сообщества. По версии следствия, группа намеревалась свергнуть конституционный строй в России. В свою очередь защита утверждала, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму) МВД и два его осведомителя.