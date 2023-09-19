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Общество

Мосгорсуд признал экстремистской организацию «Новое величие»

Ведомости

Организацию «Новое величие» признали экстремистской, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Участников сообщества ранее судили по делу об экстремизме.

Согласно действующему законодательству, организация теперь считается запрещенной, а ее символику запрещено демонстрировать или публиковать в интернете. Иск подал первый заместитель прокурора Москвы.

В марте 2018 г. участников «Нового величия» задержали по делу о создании экстремистского сообщества. По версии следствия, группа намеревалась свергнуть конституционный строй в России. В свою очередь защита утверждала, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму) МВД и два его осведомителя.

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Семерых фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам от четырех до 6,5 года. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. В декабре 2020 г. президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека призвал «еще раз посмотреть» на дело сообщества.

В 2021 г. двум фигурантам сократили тюремные сроки на три месяца, в январе этого года один из фигурантов дела Петр Карамзин вышел на свободу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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