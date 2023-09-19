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Путин подписал указ о выплате 50 000 рублей блокадникам и защитникам Ленинграда

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 50 000 руб. блокадникам и защитникам Ленинграда к 80-летию снятия блокады. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выплата будет произведена в декабре 2023 г. – январе 2024 г. Она положена гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда» и постоянно проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, в том числе на доставку выплаты, а также определить порядок и условия осуществления выплаты. Указ вступает в силу со дня подписания – 19 сентября.

Инициатива с единовременной выплатой блокадникам и защитникам Ленинграда принадлежит Минтруду. В начале августа проект постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. (872 дня). Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы – продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек. 18 января 2023 г. в России праздновалось 80-летие со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. 27 января 2024 г. будет отмечаться 80-летие окончательного освобождения города от блокады.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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