Путин подписал указ о выплате 50 000 рублей блокадникам и защитникам Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. (872 дня). Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы – продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек. 18 января 2023 г. в России праздновалось 80-летие со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. 27 января 2024 г. будет отмечаться 80-летие окончательного освобождения города от блокады.