Путин подписал указ о выплате 50 000 рублей блокадникам и защитникам Ленинграда
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 50 000 руб. блокадникам и защитникам Ленинграда к 80-летию снятия блокады. Документ опубликован на портале правовой информации.
Выплата будет произведена в декабре 2023 г. – январе 2024 г. Она положена гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда» и постоянно проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, в том числе на доставку выплаты, а также определить порядок и условия осуществления выплаты. Указ вступает в силу со дня подписания – 19 сентября.
Инициатива с единовременной выплатой блокадникам и защитникам Ленинграда принадлежит Минтруду. В начале августа проект постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. (872 дня). Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы – продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек. 18 января 2023 г. в России праздновалось 80-летие со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. 27 января 2024 г. будет отмечаться 80-летие окончательного освобождения города от блокады.