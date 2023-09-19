Между Крымом и Адлером начнут курсировать ежедневные поезда
Поезда из Адлера в Симферополь начнут курсировать в ежедневном режиме. Об этом сообщило министерство курортов и туризма Крыма.
Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» назначил первый рейс из республики на 3 октября, из Адлера – на 4 октября. Также через Адлер в Крым продолжат курсировать круглогодичные поезда из Омска, Кисловодска и Перми.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что теперь сообщение между регионами станет более доступным. Круглогодичные поезда в Адлер и Кисловодск помогут снизить логистические сложности для туристов из удаленных от юга России регионов и создадут дополнительные транспортные возможности в целом.
Генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов отметил, что поезда будут удобны в том числе пассажирам, которые прилетают в Сочи на самолете и далее планируют продолжить путешествие до Крымского полуострова.
Первые поезда отправились в Крым после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Первый поезд «Таврия» из Симферополя отправился в Адлер 12 августа 2020 г.