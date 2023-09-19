Между Крымом и Адлером начнут курсировать ежедневные поезда

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что теперь сообщение между регионами станет более доступным. Круглогодичные поезда в Адлер и Кисловодск помогут снизить логистические сложности для туристов из удаленных от юга России регионов и создадут дополнительные транспортные возможности в целом.