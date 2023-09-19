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Общество

Между Крымом и Адлером начнут курсировать ежедневные поезда

Ведомости

Поезда из Адлера в Симферополь начнут курсировать в ежедневном режиме. Об этом сообщило министерство курортов и туризма Крыма.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» назначил первый рейс из республики на 3 октября, из Адлера – на 4 октября. Также через Адлер в Крым продолжат курсировать круглогодичные поезда из Омска, Кисловодска и Перми.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что теперь сообщение между регионами станет более доступным. Круглогодичные поезда в Адлер и Кисловодск помогут снизить логистические сложности для туристов из удаленных от юга России регионов и создадут дополнительные транспортные возможности в целом.

Генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов отметил, что поезда будут удобны в том числе пассажирам, которые прилетают в Сочи на самолете и далее планируют продолжить путешествие до Крымского полуострова.

Первые поезда отправились в Крым после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Первый поезд «Таврия» из Симферополя отправился в Адлер 12 августа 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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