Собянин после переизбрания поручил актуализировать план развития Москвы
Правительству Москвы необходимо актуализировать план развития столицы, такое поручение дал мэр города Сергей Собянин на первом после его переизбрания заседании президиума правительства.
Изменения в ключевые программы необходимо внести до конца 2023 г. Они должны учитывать завершение второго этапа реконструкции поликлиник, строительство новых корпусов больниц и других медучреждений. Также в изменениях необходимо заложить реконструкцию не менее 500 школ за следующие пять лет.
Собянин поручил актуализировать план развития инфраструктуры в культурной среде. В частности, ежегодно необходимо реставрировать до 150 объектов культурного наследия, завершить модернизацию городских театров и детских школ искусств в 2024 г. Помимо этого необходимо в течение двух лет провести капитальный ремонт и не менее 55 спортивных объектов, а также включить в план формирование московского кинокластера и развитие научных центров.
Что касается жилищного фонда, то правительству Москвы необходимо в три раза увеличить темпы реализации программы реновации. В плане транспорта Собянин поручил учесть ускорение темпов строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. К 2026 г. необходимо будет обновить не менее 500 вагонов метро, а на городские маршруты выпустить до 900 новых электробусов.
К 2025 г. необходимо соединить Московский скоростной диаметр с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов, следует из сообщения мэрии. Также нужно нарастить масштабы благоустройства и до 2024 г. окончить формирование основных проектов комплексного развития и др.
Собянин официально вступил в должность мэра Москвы 18 сентября после победы на выборах. На церемонии его инаугурации президент России Владимир Путин заявил, что Москва ощутимо опережает по уровню развития многие мировые столицы. Президент подчеркнул, что высокий темп развития столицы обязывает власти города поставить более амбициозные задачи на ближайшие пять лет.