Собянин после переизбрания поручил актуализировать план развития Москвы

Собянин поручил актуализировать план развития инфраструктуры в культурной среде. В частности, ежегодно необходимо реставрировать до 150 объектов культурного наследия, завершить модернизацию городских театров и детских школ искусств в 2024 г. Помимо этого необходимо в течение двух лет провести капитальный ремонт и не менее 55 спортивных объектов, а также включить в план формирование московского кинокластера и развитие научных центров.