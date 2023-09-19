Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

Алексей Янин родился в 1983 г. в Москве. В 2004 г. он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина (курс Виктора Коршунова), затем его приняли в труппу РАМТа. Среди его ролей в театре, как рассказали в РАМТе, были Карраско в «Дон Кихоте», Христиан Теодор в спектакле «Тень», Принц в «Золушке», Саша Герцен в трилогии «Берег утопии», Ян в дилогии «Инь и Ян», Иван Шатов в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» по роману Достоевского «Бесы» и другие.