Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет
Российский актер театра и кино Алексей Янин умер в реанимации, сообщил Российский академический молодежный театр.
«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», – говорится в сообщении.
В РАМТ напомнили, что актер долгие годы боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось 40 лет.
Информацию о смерти актера подтвердила его жена Дарья Янина. «Да, к сожалению да, сегодня. Я получила информацию от заведующего реанимацией», – рассказала она «Известиям».
Ранее 2 сентября о смерти Янина семье актера ошибочно сообщили ритуальные агенты, сославшись на НИИ Склифосовского. Врачи позднее опровергли эту информацию, рассказав, что он находится в реанимации в коме.
Алексей Янин родился в 1983 г. в Москве. В 2004 г. он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина (курс Виктора Коршунова), затем его приняли в труппу РАМТа. Среди его ролей в театре, как рассказали в РАМТе, были Карраско в «Дон Кихоте», Христиан Теодор в спектакле «Тень», Принц в «Золушке», Саша Герцен в трилогии «Берег утопии», Ян в дилогии «Инь и Ян», Иван Шатов в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» по роману Достоевского «Бесы» и другие.
Янин также снимался в кино и сериалах, он известен по ролям в сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты» и других.