Хуснуллин: правительство может вновь продлить семейную ипотеку
Правительство намерено продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 г., заявил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Действие программы распространяется на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 г. Срок заключения кредитного договора осенью прошлого года продлевался до 1 июля 2024 г.
Сейчас в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%). При этом в конце августа банки приостановили выдачу льготной сельской ипотеки из-за повышения ставки ЦБ до 12%, сообщал Минсельхоз России. Позже, 15 сентября, ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.
Это стало третьим подряд повышением ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%. До этого ставка держалась на уровне 7,5% с сентября 2022 г.