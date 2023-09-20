Хуснуллин: правительство может вновь продлить семейную ипотеку

Сейчас в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%). При этом в конце августа банки приостановили выдачу льготной сельской ипотеки из-за повышения ставки ЦБ до 12%, сообщал Минсельхоз России. Позже, 15 сентября, ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.