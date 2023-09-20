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Общество

Хуснуллин: правительство может вновь продлить семейную ипотеку

Ведомости

Правительство намерено продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 г., заявил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

Действие программы распространяется на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 г. Срок заключения кредитного договора осенью прошлого года продлевался до 1 июля 2024 г.

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Сейчас в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%). При этом в конце августа банки приостановили выдачу льготной сельской ипотеки из-за повышения ставки ЦБ до 12%, сообщал Минсельхоз России. Позже, 15 сентября, ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%.

Это стало третьим подряд повышением ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%. До этого ставка держалась на уровне 7,5% с сентября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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