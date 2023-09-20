Суд оштрафовал Шульман на 50 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента
Мещанский райсуд Москвы оштрафовал на 50 000 руб. политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в распространяемых материалах. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет ТАСС.
Шульман признана виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом). Иск поступил в суд 1 сентября.
В 2022 г. политолога уже признавали виновной по аналогичному обвинению. Тогда иск по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (эта статья утратила силу в декабре 2022 г.) был зарегистрирован в Мещанском суде 1 июля 2022 г. Решение по делу было принято в августе 2022 г., оно вступило в силу 28 февраля. Минюст включил Шульман в список иностранных агентов в апреле 2022 г.
14 сентября Пресненский районный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. основательницу телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Наталью Синдееву (признана в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента. Претензии к журналистке были связаны с тремя постами в Telegram, в которых Синдеева не добавила плашку иноагента.