Суд оштрафовал Шульман на 50 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента

В 2022 г. политолога уже признавали виновной по аналогичному обвинению. Тогда иск по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (эта статья утратила силу в декабре 2022 г.) был зарегистрирован в Мещанском суде 1 июля 2022 г. Решение по делу было принято в августе 2022 г., оно вступило в силу 28 февраля. Минюст включил Шульман в список иностранных агентов в апреле 2022 г.