Суд оштрафовал Синдееву на 30 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента

Минюст включил Синдееву в список иноагентов в октябре 2022 г. 7 августа министерство внесло в перечень нежелательных организаций телеканал «Дождь». Список пополнили два филиала канала – латвийский SIA TV Rain и нидерландский TVR Studios B.V., деятельность которых ранее была признана Генпрокуратурой нежелательной. После внесения в реестр телеканал объявил об остановке сбора средств и отмене подписок от россиян.