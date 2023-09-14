Суд оштрафовал Синдееву на 30 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента
Пресненский районный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. основательницу телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Наталью Синдееву (признана в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Суд назначил Синдеевой штраф по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом). Претензии к журналистке связаны с тремя постами в Telegram, в которых Синдеева не добавила плашку иноагента.
Минюст включил Синдееву в список иноагентов в октябре 2022 г. 7 августа министерство внесло в перечень нежелательных организаций телеканал «Дождь». Список пополнили два филиала канала – латвийский SIA TV Rain и нидерландский TVR Studios B.V., деятельность которых ранее была признана Генпрокуратурой нежелательной. После внесения в реестр телеканал объявил об остановке сбора средств и отмене подписок от россиян.
1 сентября в Мещанский суд Москвы поступил протокол в отношении политолога Екатерины Шульман (признана иноагентом) по аналогичной статье. Ранее Шульман уже привлекалась за отсутствие маркировки иноагента.