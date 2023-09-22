Следственный комитет России возбудил более 200 дел против иностранных наемников

«В рамках расследования уголовного дела о наемничестве собранные следствием доказательства позволили заочно предъявить обвинения еще 25 иностранцам, в их числе граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии и других стран. Организована работа по розыску указанных лиц. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан», – говорится в сообщении.