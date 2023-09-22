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Общество

Следственный комитет России возбудил более 200 дел против иностранных наемников

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 200 иностранных наемников, выступающих на стороне Украины. Об этом сообщил информационный центр СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела о наемничестве собранные следствием доказательства позволили заочно предъявить обвинения еще 25 иностранцам, в их числе граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии и других стран. Организована работа по розыску указанных лиц. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан», – говорится в сообщении.

Кроме того, следователи выяснили, что еще до начала спецоперации украинских военных инструктировали специалисты из Канады, Великобритании и США.

Ранее по теме: Песков: наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации

29 июня сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовные дела против 160 иностранных наемников из более 30 стран за участие в боевых действиях на стороне Украины.

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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