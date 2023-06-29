СК возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников

23 июня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал заблуждением мысли о возможности сокрушить Россию оружием. Он отметил, что тяжелейшие последствия этого заблуждения «ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наемники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО».