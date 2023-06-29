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Политика

СК возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников

Ведомости

Против 160 иностранных наемников из более 30 стран были возбуждены уголовные дела за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«Расследуется дело о наемничестве. Во взаимодействии с Минобороны России и другими службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. Ведется уголовное преследование 160 иностранцев из 33 стран», – сообщили в пресс-службе по итогам совещания председателя СК Александра Бастрыкина в Донецке.

11 мая Бастрыкин на конференции Конституционного суда заявил, что в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины принимают участие наемники из более чем 70 стран, – по его словам, в основном из Европы и Америки, «проводящих наиболее активную антироссийскую политику».

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23 июня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал заблуждением мысли о возможности сокрушить Россию оружием. Он отметил, что тяжелейшие последствия этого заблуждения «ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наемники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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