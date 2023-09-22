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Общество

В Ереване задержали более 80 участников акций протеста

Ведомости

Количество задержанных на акциях протеста достигло 84 человек, сообщили в пресс-службе полиции Еревана, пишет «Sputnik Армения».

Среди задержанных оказался сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон. По данным адвоката Александра Кочубаева, Кочаряну после задержания потребовалась госпитализация. Он уточнил, что Левон подвергся избиению со стороны силовиков.

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Также был задержан младший сын совладельца торгового центра (ТЦ) «Ереван-Плаза» Геннадия Степаняна Шагор.

Протесты в столице Армении начались еще 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. В тот день протестующие начали акции протеста у здания правительства и посольства России. Сегодня, по данным СМИ, участники акций облили здание российского посольства краской. 

20 сентября карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев. После этого в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. 

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения готова принять беженцев с Карабаха, но в данный момент, по оценке властей, прямой угрозы гражданскому населению региона нет.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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