В Ереване задержали более 80 участников акций протеста

Протесты в столице Армении начались еще 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. В тот день протестующие начали акции протеста у здания правительства и посольства России. Сегодня, по данным СМИ, участники акций облили здание российского посольства краской.