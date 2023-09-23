Попова: Каховская ГЭС была подорвана ради угрозы биологической безопасности

14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Всего в зоне бедствия оказались несколько десятков тысяч человек, около 1300 были эвакуированы. Роспотребнадзор в июле сообщал о более 10 000 привитых против инфекционных заболеваний.