Попова: Каховская ГЭС была подорвана ради угрозы биологической безопасности
Каховскую ГЭС в Херсонской области подорвали с целью формирования угрозы биологической безопасности, сообщила «РИА Новости» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории», – сказала она.
По словам Поповой, в регионе работает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады, регулярно проводятся исследования проб питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Патогенных микроорганизмов после проверок не выявлено, сообщила глава ведомства.
Меры, в числе которых обеспечение водой и питанием, расселение людей в пунктах временного размещения, позволили «избежать любых осложнений эпидемиологического характера», добавила Попова.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м.
14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Всего в зоне бедствия оказались несколько десятков тысяч человек, около 1300 были эвакуированы. Роспотребнадзор в июле сообщал о более 10 000 привитых против инфекционных заболеваний.
Местные жители получили около 170 млн руб. в качестве компенсации за потерю имущества. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а Киев обвинил в случившемся Россию. В результате трагедии погибли 57 человек.