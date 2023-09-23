На Украине сообщили о массовых увольнениях женщин-фармацевтов

С 1 октября в республике вступает в силу требование для женщин, имеющих диплом медика или фармацевта, о постановке на воинский учет, уточняет издание. По словам главы ассоциации «Фармрада» Елены Прудниковой в профильной среде из-за нововведений началась паника, поскольку медикам и фармацевтам могут запретить выезжать с Украины. За последние две недели уже уволились «тысячи аптекарей», уточнила она.