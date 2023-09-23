На Украине сообщили о массовых увольнениях женщин-фармацевтов
За последние две недели из украинских аптек уволились тысячи фармацевтов, сообщает издание «Страна.ua». Сотрудницы аптек, как ожидается, с 1 октября должны будут встать на военный учет, и для них может начать действовать запрет на выезд на границу.
С 1 октября в республике вступает в силу требование для женщин, имеющих диплом медика или фармацевта, о постановке на воинский учет, уточняет издание. По словам главы ассоциации «Фармрада» Елены Прудниковой в профильной среде из-за нововведений началась паника, поскольку медикам и фармацевтам могут запретить выезжать с Украины. За последние две недели уже уволились «тысячи аптекарей», уточнила она.
«Владельцы аптек в панике, люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать – вопрос открытый, тем более, что в отрасли уже и так жесткий кризис», – рассказала Прудникова.
По данным издания, сейчас на границе невозможно проверить, является ли женщина военнообязанной. Однако недавно в Раду поступил законопроект об электронном реестре, который, как предполагается, позволит «идентифицировать медиков и фармацевтов и по профессиональному признаку не выпустить их за границу».
Осенью прошлого года украинские СМИ сообщили, что украинки, вставшие на воинский учет, не смогут с 1 октября покинуть страну. Тогда уточнялось, что военнообязанными являются представительницы специальностей в 14 областях. Затем минобороны Украины приняло решение перенести начало постановки женщин на воинский учет до октября 2023 г.