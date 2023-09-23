Российские спасатели работают в «красной зоне» разрушений в Ливии

Всего, по данным МЧС, с начала работ спасатели извлекли и эвакуировали тела 137 погибших. Специалисты также оказали медицинскую помощь 522 пострадавшим, в том числе 54 детям. 21 сентября в ведомстве рассказали, что поисково-спасательные работы ведутся на одном из самых сложных участков города Дерна, который больше всего пострадал от наводнения.