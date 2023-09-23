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Общество

Российские спасатели работают в «красной зоне» разрушений в Ливии

Ведомости

Специалисты МЧС России работают в «красной зоне» разрушений в Ливии, города которой пострадали от наводнения. По просьбе ливийских властей российские спасатели прорабатывают наиболее сложные и опасные участки, ранее пройденные командами из других стран, сообщили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие в Ливию спасатели, как уточнили в ведомстве, работают на земле и в море: разбирают конструкции разрушенных зданий, поднимают со дна затонувшие лодки и автомобили. В частности, за последние сутки специалисты проверили более 20 000 кв. м территории, а водолазы совершили 12 спусков с береговой линии.

«В труднодоступной местности эвакуированы тела 23 погибших, из-под завалов в городской застройке извлечены тела двух погибших», – говорится в сообщении.

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Всего, по данным МЧС, с начала работ спасатели извлекли и эвакуировали тела 137 погибших. Специалисты также оказали медицинскую помощь 522 пострадавшим, в том числе 54 детям. 21 сентября в ведомстве рассказали, что поисково-спасательные работы ведутся на одном из самых сложных участков города Дерна, который больше всего пострадал от наводнения.  

10 сентября на северо-востоке Ливии произошло наводнение, вызванное ураганом «Даниэль», в результате погибли более 11 000 человек, еще 20 000 числились пропавшими без вести. На фоне бедствия глава МЧС Александр Куренков по поручению президента РФ Владимира Путина направил в Ливию 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». 16 сентября в Ливии приземлился третий борт ведомства со специалистами отряда «Центроспас».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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