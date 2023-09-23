СМИ сообщили о крушении Ил-76 в Мали
Самолет Ил-76 потерпел крушение при посадке в аэропорту малийского города Гао, сообщило издание MaliJet.
По данным источников, самолет белого цвета не смог зайти на посадку, разбился около аэропорта и загорелся. О катастрофе сообщил малийский журналист Серж Дэниель в своем аккаунте X (бывший Twitter).
Военкор Чингис Дамбиев днем сообщил, что судно, предположительно, принадлежало белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways и выполняло рейс в интересах ООН.
Летом 2020 г. в Мали военными, в числе которых был действующий глава переходного правительства Гоита, было свергнуто гражданское правительство президента Ибрагима Бубакара Кейты. Главой государства назначили Ба Ндао, а Гоита стал вице-президентом. В мае 2021 г. по указанию Гоиты военные задержали Ба Ндао и главу временного правительства Моктара Уана. К власти пришел Гоита, а Кейта умер в январе прошлого года.
При этом на северо-востоке страны, где предположительно потерпел крушение самолет, идут бои между армией страны и повстанческими группами из числа сепаратистов-туарегов.
В середине сентября Мали подписала пакт о коллективной обороне с Нигером и Буркина-Фасо, где также произошли военные перевороты. Ранее СМИ писали, что в случае военной интервенции на территории Нигера будут размещены военные из Мали и Буркина-Фасо. Подписанный документ предполагает создание Альянса государств Сахеля (АЕС).