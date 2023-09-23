Газета
Общество

СМИ сообщили о крушении Ил-76 в Мали

Ведомости

Самолет Ил-76 потерпел крушение при посадке в аэропорту малийского города Гао, сообщило издание MaliJet.

По данным источников, самолет белого цвета не смог зайти на посадку, разбился около аэропорта и загорелся. О катастрофе сообщил малийский журналист Серж Дэниель в своем аккаунте X (бывший Twitter).

Военкор Чингис Дамбиев днем сообщил, что судно, предположительно, принадлежало белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways и выполняло рейс в интересах ООН.

Летом 2020 г. в Мали военными, в числе которых был действующий глава переходного правительства Гоита, было свергнуто гражданское правительство президента Ибрагима Бубакара Кейты. Главой государства назначили Ба Ндао, а Гоита стал вице-президентом. В мае 2021 г. по указанию Гоиты военные задержали Ба Ндао и главу временного правительства Моктара Уана. К власти пришел Гоита, а Кейта умер в январе прошлого года.

Ранее по теме: Власти Мали аннулировали разрешение Air France на полеты

При этом на северо-востоке страны, где предположительно потерпел крушение самолет, идут бои между армией страны и повстанческими группами из числа сепаратистов-туарегов. 

В середине сентября Мали подписала пакт о коллективной обороне с Нигером и Буркина-Фасо, где также произошли военные перевороты. Ранее СМИ писали, что в случае военной интервенции на территории Нигера будут размещены военные из Мали и Буркина-Фасо. Подписанный документ предполагает создание Альянса государств Сахеля (АЕС).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных