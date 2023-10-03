Интернет-компании могут обязать передавать данные о геолокации пользователей

Разработчики проекта указывают, что сейчас в состав информации, подлежащей хранению и передаче ФСБ, напрямую не включены сведения о геолокации пользователей и средствах производимых ими платежей. Однако по факту эта информация уже хранится и обрабатывается в информационных системах и базах данных интернет-компаний. То, что их передача органам ФСБ не закреплена на нормативном уровне, «формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ».