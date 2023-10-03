Интернет-компании могут обязать передавать данные о геолокации пользователей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) хочет обязать организаторов распространения информации хранить и предоставлять сведения о геолокации пользователей и средствах их платежей. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали на портале проектов правовых актов.
Разработчики проекта указывают, что сейчас в состав информации, подлежащей хранению и передаче ФСБ, напрямую не включены сведения о геолокации пользователей и средствах производимых ими платежей. Однако по факту эта информация уже хранится и обрабатывается в информационных системах и базах данных интернет-компаний. То, что их передача органам ФСБ не закреплена на нормативном уровне, «формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ».
1 июля в России вступил в силу антитеррористический «закон Яровой», согласно которому операторы связи и интернет-компании обязаны до шести месяцев хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео пользователей. В начале 2023 г. комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила разработанный Минцифры законопроект об оборотных штрафах для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Оборудование для СОРМ позволяет хранить интернет-трафик пользователей, текстовые сообщения и записи телефонных разговоров. Операторы обязаны устанавливать его по «закону Яровой».