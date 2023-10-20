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Общество

Минпромторг определил список автомобилей для использования чиновниками

Ведомости

Минпромторг определил перечень брендов автомобилей, которые будут приоритетными для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, сообщила пресс-служба министерства.

В рекомендованный перечень вошли отечественные бренды Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), а также бренд Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9), пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга. Этот список планируют обновлять с выходом на рынок новых отечественных моделей.

Уточняется, что в перечень Минпромторга вошли автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в России по специнвестконтрактам. Для чиновников необходимо в первую очередь рассматривать закупку высоколокализованных моделей. При этом по разрешению, порядок получения которого установлен приказом министерства, допускается закупка автомобилей с локализацией ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 г. – не менее 3200 баллов).

В начале августа президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры.

12 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ Путин рассказал, что правительство и управделами выстроили «цепочку» перехода чиновников на отечественные автомобили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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