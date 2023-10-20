Минпромторг определил список автомобилей для использования чиновниками

Уточняется, что в перечень Минпромторга вошли автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в России по специнвестконтрактам. Для чиновников необходимо в первую очередь рассматривать закупку высоколокализованных моделей. При этом по разрешению, порядок получения которого установлен приказом министерства, допускается закупка автомобилей с локализацией ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 г. – не менее 3200 баллов).