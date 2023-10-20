Минпромторг определил список автомобилей для использования чиновниками
Минпромторг определил перечень брендов автомобилей, которые будут приоритетными для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, сообщила пресс-служба министерства.
В рекомендованный перечень вошли отечественные бренды Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), а также бренд Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9), пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга. Этот список планируют обновлять с выходом на рынок новых отечественных моделей.
Уточняется, что в перечень Минпромторга вошли автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в России по специнвестконтрактам. Для чиновников необходимо в первую очередь рассматривать закупку высоколокализованных моделей. При этом по разрешению, порядок получения которого установлен приказом министерства, допускается закупка автомобилей с локализацией ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 г. – не менее 3200 баллов).
В начале августа президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры.
12 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ Путин рассказал, что правительство и управделами выстроили «цепочку» перехода чиновников на отечественные автомобили.