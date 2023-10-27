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«Россия» начнет выполнять полеты из Владивостока в китайский Харбин

Ведомости

Авиакомпания «Россия» (входит в группу  «Аэрофлот») с 24 декабря начнет выполнять рейсы из Владивостока в Харбин. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Полеты по маршруту Владивосток – Харбин – Владивосток будут выполняться на самолетах Superjet 100 два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в полете займет 1 час 20 минут. Согласно информации на сайте авиакомпании, стоимость билетов начинается от 53 000 руб. в одну сторону. 

25 октября «Аэрофлот» также анонсировал начало полетов в Харбин из Красноярска. С 24 декабря их также будет выполнять авиакомпания «Россия» на самолетах Superjet 100. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям – из Красноярска, во средам и понедельникам – обратно. Время в пути составит около 4 часов. Стоимость билетов начинается от 27 000 руб. в одну сторону.

Сейчас в Харбин можно улететь из нескольких аэропортов России. В частности, авиакомпания «Аврора» осуществляет рейсы из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Из последнего города с 15 сентября число рейсов в Харбин было увеличено до двух.

В конце июня в пресс-службе Минтранса сообщали, что в общей сложности пять российских авиаперевозчиков выполняют 32 рейса в неделю по 13 маршрутам. В частности, из Москвы можно улететь в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, из Новосибирска – в Урумчи. В Пекин также можно улететь из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска и Иркутска, а в Харбин – из Якутска. Помимо этого, из КНР в Россию, по данным Минтранса, летают семь китайских авиакомпаний, которые выполняют 45 рейсов в неделю по 10 направлениям. Китайские перевозчики летают в Москву из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Циндао, Сианя, Чунцина и Чэнду. Рейсы в Санкт-Петербург выполняются из Пекина, Шанхая и Чэнду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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