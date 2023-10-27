«Россия» начнет выполнять полеты из Владивостока в китайский Харбин

В конце июня в пресс-службе Минтранса сообщали, что в общей сложности пять российских авиаперевозчиков выполняют 32 рейса в неделю по 13 маршрутам. В частности, из Москвы можно улететь в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, из Новосибирска – в Урумчи. В Пекин также можно улететь из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска и Иркутска, а в Харбин – из Якутска. Помимо этого, из КНР в Россию, по данным Минтранса, летают семь китайских авиакомпаний, которые выполняют 45 рейсов в неделю по 10 направлениям. Китайские перевозчики летают в Москву из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Циндао, Сианя, Чунцина и Чэнду. Рейсы в Санкт-Петербург выполняются из Пекина, Шанхая и Чэнду.