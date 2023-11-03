На «Госуслугах» появился сервис проверки подлинности паспорта
На портале Госуслуг был запущен сервис, с помощью которого можно проверить подлинность паспорта, сообщил Telegram-канал Минцифры РФ.
«Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами», – говорится в сообщении.
Через сервис можно, указав номер и серию паспорта, а также указанные в нем имя и фамилию, узнать, не истек ли срок действия документа, а также его подлинность – выдавался ли МВД паспорт с такими данными. Все данные сверяются с базой МВД. Если документ подлинный, но просроченный, то появится «недействительный», а если поддельный – то «данные не найдены».
«Если сервис не найдет ваш действительный паспорт, обратитесь в МВД лично или онлайн и попросите актуализировать сведения о вашем документе», – добавили в Минцифры.
18 сентября президент подписал указ, приравнивающий предъявление сведений из удостоверяющих личность документов через мобильное приложение «Госуслуги» к предъявлению самих документов. Минцифры России разработало правила использования «цифрового паспорта». Согласно документу, россияне смогут показывать QR-код в мобильном приложении «Госуслуги» вместо паспорта или другого документа в некоторых ситуациях.