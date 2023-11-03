На «Госуслугах» появился сервис проверки подлинности паспорта

Через сервис можно, указав номер и серию паспорта, а также указанные в нем имя и фамилию, узнать, не истек ли срок действия документа, а также его подлинность – выдавался ли МВД паспорт с такими данными. Все данные сверяются с базой МВД. Если документ подлинный, но просроченный, то появится «недействительный», а если поддельный – то «данные не найдены».