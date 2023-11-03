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Общество

На «Госуслугах» появился сервис проверки подлинности паспорта

Ведомости

На портале Госуслуг был запущен сервис, с помощью которого можно проверить подлинность паспорта, сообщил Telegram-канал Минцифры РФ.

«Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами», – говорится в сообщении.

Через сервис можно, указав номер и серию паспорта, а также указанные в нем имя и фамилию, узнать, не истек ли срок действия документа, а также его подлинность – выдавался ли МВД паспорт с такими данными. Все данные сверяются с базой МВД. Если документ подлинный, но просроченный, то появится «недействительный», а если поддельный – то «данные не найдены».

«Если сервис не найдет ваш действительный паспорт, обратитесь в МВД лично или онлайн и попросите актуализировать сведения о вашем документе», – добавили в Минцифры.

18 сентября президент подписал указ, приравнивающий предъявление сведений из удостоверяющих личность документов через мобильное приложение «Госуслуги» к предъявлению самих документов. Минцифры России разработало правила использования «цифрового паспорта». Согласно документу, россияне смогут показывать QR-код в мобильном приложении «Госуслуги» вместо паспорта или другого документа в некоторых ситуациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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