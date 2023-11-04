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Дню народного единства посвятят раздел в учебнике истории для 5-9 классов

Ведомости

День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, станет отдельной темой в учебнике истории для учащихся 5-9 классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на марафоне «Знание» в рамках выставки «Россия».

«Праздник, День народного единства, обязательно войдет как отдельная тема в новый учебник истории для 5-9 классов. И мы расскажем о том выдающемся подвиге Минина и Пожарского и наших соотечественников, которые освободили нашу страну, сплотились во имя России», – рассказал он (цитата по ТАСС).

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Обновленные учебники по истории для 5-9-х классов будут подготовлены к 1 сентября 2024 г., сообщил ранее помощник президента России Владимир Мединский. Как говорил в августе научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, в учебнике пересмотрят взгляд на Российскую империю.

В России с сентября 2023 г. в 10-11-х классах школьники занимаются по новому единому учебнику истории. Его авторами выступили помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. В этом году выходные объявлены с 4 по 6 ноября. Праздник был учрежден в 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. Дата Дня народного единства приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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