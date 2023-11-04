Путин поддержал идею строительства мечети в парке «Патриот»

В мае 2020 г. в подмосковном парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооруженных сил России. Храм в честь Воскресения Христова планировали открыть 6 мая, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но в конце апреля из-за пандемии коронавируса его открытие перенесли на неопределенный срок. В результате храм был открыт в День памяти и скорби 22 июня 2020 г.