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Путин поддержал идею строительства мечети в парке «Патриот»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства мечети в парке «Патриот». Об этом он заявил по окончании церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. 

«Хорошая идея. Ребята вместе сражаются», – сказал он (цитата по ТАСС), отвечая на предложение председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиля Гайнутдина принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства в конце ноября – начале декабря. 

По словам муфтия, проект строительства мечети согласовали, 4 ноября была получена соответствующая резолюция министра обороны РФ Сергея Шойгу. 

Ранее 4 ноября по случаю Дня народного единства Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии также принимали участие представители религиозных конфессий и представители общественных и молодежных организаций. По окончании церемонии глава государства кратко с ними пообщался.  

В мае 2020 г. в подмосковном парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооруженных сил России. Храм в честь Воскресения Христова планировали открыть 6 мая, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но в конце апреля из-за пандемии коронавируса его открытие перенесли на неопределенный срок. В результате храм был открыт в День памяти и скорби 22 июня 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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