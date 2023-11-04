Путин поддержал идею строительства мечети в парке «Патриот»
Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства мечети в парке «Патриот». Об этом он заявил по окончании церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
«Хорошая идея. Ребята вместе сражаются», – сказал он (цитата по ТАСС), отвечая на предложение председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиля Гайнутдина принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства в конце ноября – начале декабря.
По словам муфтия, проект строительства мечети согласовали, 4 ноября была получена соответствующая резолюция министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Ранее 4 ноября по случаю Дня народного единства Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии также принимали участие представители религиозных конфессий и представители общественных и молодежных организаций. По окончании церемонии глава государства кратко с ними пообщался.
В мае 2020 г. в подмосковном парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооруженных сил России. Храм в честь Воскресения Христова планировали открыть 6 мая, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но в конце апреля из-за пандемии коронавируса его открытие перенесли на неопределенный срок. В результате храм был открыт в День памяти и скорби 22 июня 2020 г.