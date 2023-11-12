Патриарх Кирилл призвал принять закон о запрете склонения женщин к абортам
Закон о запрете склонения женщин к абортам следует принять на федеральном уровне, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.
Мордовия стала первым регионом России, в котором был принят закон о запрете склонения к прерыванию беременности и пропаганды абортов. Региональный закон в республике приняли в августе 2023 г.
«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», – сказал патриарх (цитата по ТАСС).
Он назвал преступлением склонение к абортам «по разным причинам, в том числе и коммерческим». Принятие направленных против сокращения количества абортов мер он назвал особенным актуальным, поскольку в России есть демографические проблемы.
«Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают – и политики, и социологи», – сказал патриарх.
В Мордовии автором законопроекта против склонения к абортам стала президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, выступающая в том числе за запрет прерывания беременности в коммерческих клиниках. Сообщалось, что за пропаганду или склонение к искусственному прерыванию беременности штраф для физлиц составит 5000 – 10 000 руб.
В ноябре заксобрание Тверской области приняло закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности». Инициатива также предусматривает штрафы. В том же месяце вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что четыре из пяти частных медицинских клиник отказались от искусственного прерывания беременности.
Частные клиники Крыма также официально уведомили региональный минздрав о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Теперь аборт можно сделать только в государственных медучреждениях.