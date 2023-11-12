Газета
Общество

Патриарх Кирилл призвал принять закон о запрете склонения женщин к абортам

Ведомости

Закон о запрете склонения женщин к абортам следует принять на федеральном уровне, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

Мордовия стала первым регионом России, в котором был принят закон о запрете склонения к прерыванию беременности и пропаганды абортов. Региональный закон в республике приняли в августе 2023 г. 

«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», – сказал патриарх (цитата по ТАСС).

Он назвал преступлением склонение к абортам «по разным причинам, в том числе и коммерческим». Принятие направленных против сокращения количества абортов мер он назвал особенным актуальным, поскольку в России есть демографические проблемы. 

В Госдуме обсудили предложения по ограничению абортов от РПЦ и медиков

Среди них – согласие на прерывание беременности от супруга и сокращение срока для проведения аборта

«Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают – и политики, и социологи», – сказал патриарх.

В Мордовии автором законопроекта против склонения к абортам стала президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, выступающая в том числе за запрет прерывания беременности в коммерческих клиниках. Сообщалось, что за пропаганду или склонение к искусственному прерыванию беременности штраф для физлиц составит 5000 – 10 000 руб.

В ноябре заксобрание Тверской области приняло закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности». Инициатива также предусматривает штрафы. В том же месяце вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что четыре из пяти частных медицинских клиник отказались от искусственного прерывания беременности. 

Частные клиники Крыма также официально уведомили региональный минздрав о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Теперь аборт можно сделать только в государственных медучреждениях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных