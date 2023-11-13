Минцифры: на «Госуслугах» появятся электронные студенческие и зачетки
На «Госуслугах» в 2024 г. появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Они позволят в онлайн-режиме следить за успеваемостью и пользоваться скидками. О новых функциях сообщили в Минцифры.
Электронные документы могут появиться на сервисе уже в 2024 г. Пользоваться ими смогут студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы и аспиранты.
Функция позволит не только посещать территорию университета и следить за оценками, но и покупать билеты со скидкой на поезда и электрички, оформлять проездные на городской транспорт. Также можно будет приобрести билеты на культурные мероприятия, где предусмотрена скидка студентам.
Электронный студенческий при этом не отменит обычный, а станет равнозначным, отметили в министерстве.
Проведение эксперимента планируется с 20 ноября по 31 декабря 2024 г. Его паспорт опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он проходит процедуру общественного обсуждения и антикоррупционную экспертизу.
3 ноября на портал «Госуслуги» добавили функцию проверки подлинности паспорта. Указав данные, можно узнать, истек ли срок действия документа и действительно ли он выдавался МВД.