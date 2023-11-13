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Общество

Минцифры: на «Госуслугах» появятся электронные студенческие и зачетки

Ведомости

На «Госуслугах» в 2024 г. появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Они позволят в онлайн-режиме следить за успеваемостью и пользоваться скидками. О новых функциях сообщили в Минцифры.

Электронные документы могут появиться на сервисе уже в 2024 г. Пользоваться ими смогут студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы и аспиранты.

Функция позволит не только посещать территорию университета и следить за оценками, но и покупать билеты со скидкой на поезда и электрички, оформлять проездные на городской транспорт. Также можно будет приобрести билеты на культурные мероприятия, где предусмотрена скидка студентам.

Электронный студенческий при этом не отменит обычный, а станет равнозначным, отметили в министерстве.

Проведение эксперимента планируется с 20 ноября по 31 декабря 2024 г. Его паспорт опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он проходит процедуру общественного обсуждения и антикоррупционную экспертизу.   

3 ноября на портал «Госуслуги» добавили функцию проверки подлинности паспорта. Указав данные, можно узнать, истек ли срок действия документа и действительно ли он выдавался МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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