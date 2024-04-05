СК потребовал ареста экс-главы отдела полиции Коммунарки
В Щербинский районный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бывшего начальника отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
4 апреля стало известно, что в отношении Тургенева, а также старшего инспектора Вадима Магана возбуждено уголовное дело по статьям об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что неправомерную деятельность с целью получения вознаграждения подозреваемые вели с 1 января по 31 августа 2022 г. В частности, они якобы осуществили фиктивную постановку на миграционный учет более 1000 иностранцев по месту пребывания от имени юридических лиц. При этом граждане по указанным адресам не проживали. По данным Telegram-канала Baza, в составе организованной преступной группы могли действовать еще несколько коллег задержанных. По данным газеты, Тургенев был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет 9 февраля.
2 апреля в ходе расширенной коллегии МВД президент РФ Владимир Путин призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике» и, в частности, создать цифровые базы биометрических данных, поскольку имеющихся, «судя по всему, недостаточно». По его словам, есть случаи, когда даже не знающим русский язык иностранцам по какой-то причине оформлялось гражданство РФ. А нелегальная миграция, отметил президент, является «питательной средой» для экстремисткой деятельности.