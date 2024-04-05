СК потребовал ареста экс-главы отдела полиции Коммунарки

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что неправомерную деятельность с целью получения вознаграждения подозреваемые вели с 1 января по 31 августа 2022 г. В частности, они якобы осуществили фиктивную постановку на миграционный учет более 1000 иностранцев по месту пребывания от имени юридических лиц. При этом граждане по указанным адресам не проживали. По данным Telegram-канала Baza, в составе организованной преступной группы могли действовать еще несколько коллег задержанных. По данным газеты, Тургенев был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет 9 февраля.