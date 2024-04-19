Росстат: естественная убыль населения в феврале сократилась на 34%

В октябре «Ведомости» писали, что население России к 1 января 2046 г. уменьшится на 7,68 млн человек по сравнению с 2023 г. и составит 138,77 млн человек. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата, рассчитанном с учетом результатов всероссийской переписи населения в октябре – ноябре 2021 г. Прогноз был составлен без учета населения, проживающего на территориях четырех новых регионов России.