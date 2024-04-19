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Росстат: естественная убыль населения в феврале сократилась на 34%

Ведомости

Естественная убыль населения России в феврале составила 51 469 человек, что на 34,24% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Росстат.

Кроме того, общая смертность в феврале по сравнению с январем 2024 г. снизилась на 17,76%, а младенческая – на 1,83%. За первые два месяца текущего года в РФ родились 201 345 младенцев, а также было зарегистрировано 87 964 брака.

Младенческая смертность за два месяца 2024 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,59%, а рождаемость увеличилась на 1,03%.

16 февраля Росстат сообщил, что естественная убыль населения РФ в 2023 г. составила 495 300 человек. Это значение меньше показателя 2022 г. на 17,4%, когда естественная убыль достигла 599 600 человек.

В настоящее время в России продолжается естественная убыль населения. Так, в 2020 г. она составила 700 000 человек, в 2021 г. – 1,043 млн, в 2022 г. – 599 600.

В октябре «Ведомости» писали, что население России к 1 января 2046 г. уменьшится на 7,68 млн человек по сравнению с 2023 г. и составит 138,77 млн человек. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата, рассчитанном с учетом результатов всероссийской переписи населения в октябре – ноябре 2021 г. Прогноз был составлен без учета населения, проживающего на территориях четырех новых регионов России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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