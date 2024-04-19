Росстат: естественная убыль населения в феврале сократилась на 34%
Естественная убыль населения России в феврале составила 51 469 человек, что на 34,24% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Росстат.
Кроме того, общая смертность в феврале по сравнению с январем 2024 г. снизилась на 17,76%, а младенческая – на 1,83%. За первые два месяца текущего года в РФ родились 201 345 младенцев, а также было зарегистрировано 87 964 брака.
Младенческая смертность за два месяца 2024 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,59%, а рождаемость увеличилась на 1,03%.
16 февраля Росстат сообщил, что естественная убыль населения РФ в 2023 г. составила 495 300 человек. Это значение меньше показателя 2022 г. на 17,4%, когда естественная убыль достигла 599 600 человек.
В настоящее время в России продолжается естественная убыль населения. Так, в 2020 г. она составила 700 000 человек, в 2021 г. – 1,043 млн, в 2022 г. – 599 600.
В октябре «Ведомости» писали, что население России к 1 января 2046 г. уменьшится на 7,68 млн человек по сравнению с 2023 г. и составит 138,77 млн человек. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата, рассчитанном с учетом результатов всероссийской переписи населения в октябре – ноябре 2021 г. Прогноз был составлен без учета населения, проживающего на территориях четырех новых регионов России.