Северная Корея провела испытание новой зенитной ракеты
Северная Корея провела испытание боеголовки крылатой ракеты и тестовый запуск своей новой зенитной ракеты в Западном Корейском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ЦТАК.
КНДР провела испытание сверхбольшой боеголовки для стратегической крылатой ракеты «Хвасал-1 Ра-3» и испытательный запуск зенитной ракеты нового типа «Пхольчжи-1-2», уточняет северокорейское управление ракетных войск КНДР.
«Оба испытания были частью регулярной деятельности администрации и связанных с ней оборонных научных институтов по быстрому развитию технологий в различных аспектах, таких как тактико-технические характеристики и эксплуатация систем вооружений нового типа», – пишет ЦТАК.
2 апреля Северная Корея успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Целью испытаний было подтверждение общих проектно-технических характеристик новой ракеты, в том числе «особенности траектории планирующего и скачущего полета», а также проверка надежности системы вооружения.