Суд в Москве отложил решение об аресте дяди убившего из-за парковки до 22 апреля
Решение вопроса об аресте дяди подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве отложили до 22 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда Москвы.
Бахтияр Аббасов проходит соучастником по делу об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (пп. «и», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд также рассматривает ходатайство об избрании ареста в отношении брата Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве.
По сообщению ТАСС, у суда, где избирается мера пресечения родственникам Аббасова, съезжаются столичные байкеры. Погибший 24-летний Кирилл Ковалев сам был мотоциклистом. Как писали СМИ, байкеры помогали искать подозреваемого в убийстве.
19 апреля столичная прокуратура сообщила, что в Москве задержали 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке. Как затем уточнили в столичном СК, Аббасова и еще двоих соучастников преступления задержали в Ростовской области.
17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний москвич. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль Аббасова. Москвич сделал водителю замечание, после чего Аббасов несколько раз ударил его руками и ногами по туловищу и нанес удар ножом в область живота. Подозреваемый скрылся. Пострадавший скончался в больнице. В СК заявляли, что нападавший находился на территории России нелегально и является гражданином одной из стран СНГ.