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Суд в Москве отложил решение об аресте дяди убившего из-за парковки до 22 апреля

Ведомости

Решение вопроса об аресте дяди подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве отложили до 22 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда Москвы.

Бахтияр Аббасов проходит соучастником по делу об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (пп. «и», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд также рассматривает ходатайство об избрании ареста в отношении брата Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве.

По сообщению ТАСС, у суда, где избирается мера пресечения родственникам Аббасова, съезжаются столичные байкеры. Погибший 24-летний Кирилл Ковалев сам был мотоциклистом. Как писали СМИ, байкеры помогали искать подозреваемого в убийстве.

19 апреля столичная прокуратура сообщила, что в Москве задержали 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке. Как затем уточнили в столичном СК, Аббасова и еще двоих соучастников преступления задержали в Ростовской области.

17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний москвич. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль Аббасова. Москвич сделал водителю замечание, после чего Аббасов несколько раз ударил его руками и ногами по туловищу и нанес удар ножом в область живота. Подозреваемый скрылся. Пострадавший скончался в больнице. В СК заявляли, что нападавший находился на территории России нелегально и является гражданином одной из стран СНГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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