В Великобритании открыли первый памятник Елизавете II
В городе Окем открыли первую на территории Великобритании статую Елизаветы II в окружении трех корги. Об этом сообщает Daily Mail.
Церемония открытия прошла в день ее рождения, 21 апреля. Она состоялась под лай 50 собак корги из Лиги вельш-корги Великобритании.
Бронзовый памятник обошелся в $124 000, его возвели на пожертвования жителей округа.
Елизавета II умерла 8 сентября 2022 г. в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.