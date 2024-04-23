В России зарегистрирован отечественный аналог спинразы
Минздрав РФ зарегистрировал отечественный аналог препарата спинраза, который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии у детей и взрослых и считается одним из самых дорогих лекарств в мире. Российский препарат получил название лантесенс, его будет производить биотехнологическая компания «Генериум». Данные о регистрации препарата были опубликованы 15 апреля в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) Минздрава, информацию подтвердил «Ведомостям» представитель «Генериума».
Представитель компании также отметил, что отечественный препарат будет дешевле спинразы, но на сколько именно, не уточнил. Спинраза, выпускаемая американской Biogen, в России стоит 5,13 млн руб. за упаковку.
В феврале 2024 г. Фонд помощи больным спинальной мышечной атрофией (СМА) «Семьи СМА» обратился в Госдуму в связи с проблемами лечения взрослых пациентов со СМА. Фонд писал о необходимости обеспечить взрослым пациентам доступ к эффективным методам лечения, в числе которых патогенетическая терапия дорогостоящими препаратами рисдиплам (эврисди) и нусинерсен (спинраза): из 264 россиян со СМА старше 19 лет каждый третий не получает лечения. Детям до 19 лет включительно лекарства выдает фонд «Круг добра», он финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости. При СМА также наблюдаются скелетные нарушения (сколиоз, деформации грудной клетки), из-за ограничения подвижности суставов развиваются контрактуры, постепенно развивается дыхательная недостаточность.
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