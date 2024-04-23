В России зарегистрирован отечественный аналог спинразы

В феврале 2024 г. Фонд помощи больным спинальной мышечной атрофией (СМА) «Семьи СМА» обратился в Госдуму в связи с проблемами лечения взрослых пациентов со СМА. Фонд писал о необходимости обеспечить взрослым пациентам доступ к эффективным методам лечения, в числе которых патогенетическая терапия дорогостоящими препаратами рисдиплам (эврисди) и нусинерсен (спинраза): из 264 россиян со СМА старше 19 лет каждый третий не получает лечения. Детям до 19 лет включительно лекарства выдает фонд «Круг добра», он финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.