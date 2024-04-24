Прокурор запросил семь лет колонии для экс-замминистра культуры Яриловой
Прокурор попросил суд приговорить к семи годам колонии обвиняемую в превышении полномочий экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Об этом рассказали в Тверском суде Москвы.
«Государственный обвинитель в ходе прений попросил назначить Яриловой наказание в виде семи лет колонии», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что защита сможет на этой стадии процесса проанализировать доказательства в пользу невиновности подсудимой, на которой она настаивает.
19 апреля 2023 г. Ярилову задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В соответствии с этой статьей максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, экс-замминистра необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу «Пушкинская карта», которая была запущена 1 сентября 2021 г. Летом 2022 г. гендиректор ФКУ «Цифровая культура», которое отвечает за работу «Пушкинской карты», установил, что организатор выставки не является музеем, и поставил вопрос о ее исключении из программы. Ярилова не санкционировала это исключение. Защита настаивала, что чиновница и не должна была исключать выставку из программы, поскольку правила проведения программы не ограничивают круг ее участников только лишь музеями. Также она не была единственным чиновником, который мог исключить выставку из «Пушкинской карты», а на рабочих совещаниях, напротив, замминистра настаивала на проверке организации и не запрещала своим подчиненным изучать вопрос ее исключения, сообщала защита.
В мае 2023 г. Ярилова признала вину и начала сотрудничать со следствием, писал ТАСС. Но в дальнейшем она поменяла адвоката и изменила линию защиты.