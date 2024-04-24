Прокурор запросил семь лет колонии для экс-замминистра культуры Яриловой

По версии следствия, экс-замминистра необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу «Пушкинская карта», которая была запущена 1 сентября 2021 г. Летом 2022 г. гендиректор ФКУ «Цифровая культура», которое отвечает за работу «Пушкинской карты», установил, что организатор выставки не является музеем, и поставил вопрос о ее исключении из программы. Ярилова не санкционировала это исключение. Защита настаивала, что чиновница и не должна была исключать выставку из программы, поскольку правила проведения программы не ограничивают круг ее участников только лишь музеями. Также она не была единственным чиновником, который мог исключить выставку из «Пушкинской карты», а на рабочих совещаниях, напротив, замминистра настаивала на проверке организации и не запрещала своим подчиненным изучать вопрос ее исключения, сообщала защита.