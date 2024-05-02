Замкомандующего «Востока» Лучанский получил звание генерал-лейтенанта

2 мая пресс-служба Минобороны сообщала, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Водяное Донецкой Народной Республики. 22 апреля штурмовики группировки «Восток» из Приморья захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южнодонецком направлении.