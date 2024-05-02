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Замкомандующего «Востока» Лучанский получил звание генерал-лейтенанта

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

2 мая пресс-служба Минобороны сообщала, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Водяное Донецкой Народной Республики. 22 апреля штурмовики группировки «Восток» из Приморья захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южнодонецком направлении. 

17 марта стало известно, что группировка войск «Восток» взяла под контроль населенный пункт Мирное Запорожской области. Российские военные отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики (ДНР).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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