Замкомандующего «Востока» Лучанский получил звание генерал-лейтенанта
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
2 мая пресс-служба Минобороны сообщала, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Водяное Донецкой Народной Республики. 22 апреля штурмовики группировки «Восток» из Приморья захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южнодонецком направлении.
17 марта стало известно, что группировка войск «Восток» взяла под контроль населенный пункт Мирное Запорожской области. Российские военные отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики (ДНР).