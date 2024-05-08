Мосгорсуд закрыл процесс по апелляции на арест замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд закрыл процесс по рассмотрению апелляционной жалобы на арест замминистра обороны Тимура Иванова, сообщил корреспондент «Ведомостей».
В пресс-службе суда уточнили, что закрытие процесса связано с первичным сбором доказательств. Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами Иванова. Пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.
Ранее защита замминистра просила Мосгорсуд перевести его под домашний арест в его столичную квартиру на Поварской улице площадью 317 кв. м или в загородный дом на Рублевском шоссе.
Басманный районный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня. Замминистра обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам замминистра вину не признает. ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны 24 апреля сообщил о том, что глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя.
В конце апреля суд арестовал еще двоих фигурантов дела. Друг замминистра Сергей Бородин обвиняется в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. Третьему фигуранту, Александру Фомину, вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Фомин является соучредителем ООО «Олимпситистрой». По версии следствия, Фомин оказал Иванову, а также директору ООО «Волжский берег» Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.