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Мосгорсуд закрыл процесс по апелляции на арест замминистра обороны Иванова

Ведомости

Мосгорсуд закрыл процесс по рассмотрению апелляционной жалобы на арест замминистра обороны Тимура Иванова, сообщил корреспондент «Ведомостей».

В пресс-службе суда уточнили, что закрытие процесса связано с первичным сбором доказательств. Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами Иванова. Пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.

Ранее защита замминистра просила Мосгорсуд перевести его под домашний арест в его столичную квартиру на Поварской улице площадью 317 кв. м или в загородный дом на Рублевском шоссе.

Басманный районный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня. Замминистра обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам замминистра вину не признает. ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны 24 апреля сообщил о том, что глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя.

В конце апреля суд арестовал еще двоих фигурантов дела. Друг замминистра Сергей Бородин обвиняется в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. Третьему фигуранту, Александру Фомину, вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Фомин является соучредителем ООО «Олимпситистрой». По версии следствия, Фомин оказал Иванову, а также директору ООО «Волжский берег» Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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