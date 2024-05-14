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МЧС: найдены еще два тела на месте обрушения многоэтажки в Белгороде

Ведомости

На месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде найдены еще два тела, таким образом, количество погибших увеличилось до 17. Об этом сообщило МЧС России.

Об обнаружении 16-го погибшего ведомство сообщило в 12:30 мск, спустя примерно час было найдено еще одно тело под завалами. До этого сообщалось о 15 погибших.

12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, результате обрушился подъезд.

17 человек удалось спасти. Власти Белгородской области на оперативном совещании правительства региона заявили, что угроза обрушения многоэтажки сохраняется.

14 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что многоэтажный дом будет восстановлен. Он уточнил, что окончательное решение примут после полного разбора дома и проверки фундамента. На восстановление планируется направить около 350 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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