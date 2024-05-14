МЧС: найдены еще два тела на месте обрушения многоэтажки в Белгороде
На месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде найдены еще два тела, таким образом, количество погибших увеличилось до 17. Об этом сообщило МЧС России.
Об обнаружении 16-го погибшего ведомство сообщило в 12:30 мск, спустя примерно час было найдено еще одно тело под завалами. До этого сообщалось о 15 погибших.
12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, результате обрушился подъезд.
17 человек удалось спасти. Власти Белгородской области на оперативном совещании правительства региона заявили, что угроза обрушения многоэтажки сохраняется.
14 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что многоэтажный дом будет восстановлен. Он уточнил, что окончательное решение примут после полного разбора дома и проверки фундамента. На восстановление планируется направить около 350 млн руб.