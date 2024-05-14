Верховный суд отказался смягчать срок осужденному на 25 лет Кара-Мурзе
Верховный суд РФ признал законным 25-летний приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), осужденному за госизмену, распространение фейков о ВС РФ и сотрудничество с нежелательной организацией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд отклонил кассационную жалобу защиты», – сказали в пресс-службе.
Кара-Мурза был задержан в апреле 2022 г. по подозрению в распространении заведомо ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, во время своего выступления в парламенте Аризоны он распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.
Летом 2022 г. в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре 2022 г. стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).
К 25 годам лишения свободы Кара-Мурзе также добавили ограничение свободы на полгода и штраф в размере 400 000 руб. Кроме того, в его отношении был введен запрет на журналистскую деятельность в течение семи лет по освобождении из колонии. Защита планировала добиваться его освобождения по состоянию здоровья.