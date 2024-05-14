Верховный суд отказался смягчать срок осужденному на 25 лет Кара-Мурзе

К 25 годам лишения свободы Кара-Мурзе также добавили ограничение свободы на полгода и штраф в размере 400 000 руб. Кроме того, в его отношении был введен запрет на журналистскую деятельность в течение семи лет по освобождении из колонии. Защита планировала добиваться его освобождения по состоянию здоровья.