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Верховный суд отказался смягчать срок осужденному на 25 лет Кара-Мурзе

Ведомости

Верховный суд РФ признал законным 25-летний приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), осужденному за госизмену, распространение фейков о ВС РФ и сотрудничество с нежелательной организацией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд отклонил кассационную жалобу защиты», – сказали в пресс-службе.

31 июля 2023 г. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Кара-Мурзе.

Кара-Мурза был задержан в апреле 2022 г. по подозрению в распространении заведомо ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, во время своего выступления в парламенте Аризоны он распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.

Летом 2022 г. в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре 2022 г. стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

К 25 годам лишения свободы Кара-Мурзе также добавили ограничение свободы на полгода и штраф в размере 400 000 руб. Кроме того, в его отношении был введен запрет на журналистскую деятельность в течение семи лет по освобождении из колонии. Защита планировала добиваться его освобождения по состоянию здоровья.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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