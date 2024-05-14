Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта» Удальцову
Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца арест координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, обвиняемому в оправдании терроризма. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.
Удальцов пробудет под стражей до 15 августа. Аграновский также сообщил о планах обжаловать решение суда.
«Будем обжаловать», – отметил он.
Удальцова обвиняют в оправдании терроризма по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Максимальная санкция по статье – до семи лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
В середине февраля адвокат Удальцова Виолетта Волкова в беседе с «Ведомостями» рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще 15 декабря прошлого года. С чем именно оно связано, Волкова не пояснила из-за подписки о неразглашении.
Ранее знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей» утверждал, что уголовное дело было возбуждено из-за постов Удальцова в Telegram-канале. Сам он заявлял, что следствие инкриминирует ему публичную поддержку марксистского кружка в Уфе.
Удальцов был взят под стражу 12 января. В феврале Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. 14 февраля Басманный районный суд Москвы продлил арест Удальцова еще на три месяца.