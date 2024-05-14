Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта» Удальцову

В середине февраля адвокат Удальцова Виолетта Волкова в беседе с «Ведомостями» рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще 15 декабря прошлого года. С чем именно оно связано, Волкова не пояснила из-за подписки о неразглашении.