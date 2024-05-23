Польский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак во время учебного полета

НАТО с января по май проводит крупнейшие за последние десятилетия военные учения под названием Steadfast Defender 24 («Стойкий защитник»). В них принимают около 90 000 военнослужащих из 32 стран альянса, в том числе Польша. Как сообщало министерство обороны республики 24 января, в тренировках будут задействованы 20 000 польских военных, учения будут проходить на суше, в воздухе и на море, а также в киберпространстве.