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Польский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак во время учебного полета

Ведомости

Польский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак, выполняя тренировочный полет. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом в соцсети X сообщило главное командование вооруженных сил Польши.

«В среду, 22 мая 2024 г., недалеко от [деревни] Курова-Браневского был потерян топливный бак самолета МиГ-29. Никто не пострадал. Обстоятельства и причины происшествия выяснит комитет по расследованию национальных авиационных происшествий», – говорится в сообщении.

Истребитель приписан к 22-й базе тактической авиации в городе Мальборке. При этом год назад президент республики Анджей Дуда заявлял, что Польша передала Украине почти все МиГ-29.

НАТО с января по май проводит крупнейшие за последние десятилетия военные учения под названием Steadfast Defender 24 («Стойкий защитник»). В них принимают около 90 000 военнослужащих из 32 стран альянса, в том числе Польша. Как сообщало министерство обороны республики 24 января, в тренировках будут задействованы 20 000 польских военных, учения будут проходить на суше, в воздухе и на море, а также в киберпространстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 мая заявила, что НАТО проводит учения Steadfast Defender возле российских границ и в альянсе не скрывают, что они всерьез готовятся к потенциальному конфликту с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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