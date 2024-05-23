Польский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак во время учебного полета
Польский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак, выполняя тренировочный полет. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом в соцсети X сообщило главное командование вооруженных сил Польши.
«В среду, 22 мая 2024 г., недалеко от [деревни] Курова-Браневского был потерян топливный бак самолета МиГ-29. Никто не пострадал. Обстоятельства и причины происшествия выяснит комитет по расследованию национальных авиационных происшествий», – говорится в сообщении.
Истребитель приписан к 22-й базе тактической авиации в городе Мальборке. При этом год назад президент республики Анджей Дуда заявлял, что Польша передала Украине почти все МиГ-29.
НАТО с января по май проводит крупнейшие за последние десятилетия военные учения под названием Steadfast Defender 24 («Стойкий защитник»). В них принимают около 90 000 военнослужащих из 32 стран альянса, в том числе Польша. Как сообщало министерство обороны республики 24 января, в тренировках будут задействованы 20 000 польских военных, учения будут проходить на суше, в воздухе и на море, а также в киберпространстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 мая заявила, что НАТО проводит учения Steadfast Defender возле российских границ и в альянсе не скрывают, что они всерьез готовятся к потенциальному конфликту с Россией.