В Госдуму внесен законопроект о лишении водительских прав за сокрытие госзнаков
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав за использование устройств, которые скрывают госзнаки. Соответствующий документ размещен на сайте думской базы.
Законопроект устанавливает ответственность за управление автомобилем без регистрационных знаков, а также в случае, если они видоизменены или оборудованы специальными устройствами, которые препятствуют обнаружению госзнаков.
Административная ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 12.2 Кодекса об административных нарушениях. Водителей будут лишать прав на срок до от одного до трех месяцев или штрафовать на 5000 руб. За повторное нарушение предусматривается лишение прав на срок от одного года до полутора лет.
В пояснительной записке приводится статистика – количество выявленных правонарушений, которые предусмотрены данной статьей. В 2021 г. было зарегистрировано 110 032 случаев, в 2022 г. – 102 841 случай, а в прошлом году – 111 261 случай нарушения.
13 мая стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД России об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. О том, что МВД России подготовило законопроект об ужесточении ответственности автовладельцев, «МВД медиа» сообщило в конце января.