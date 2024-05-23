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В Госдуму внесен законопроект о лишении водительских прав за сокрытие госзнаков

Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав за использование устройств, которые скрывают госзнаки. Соответствующий документ размещен на сайте думской базы.

Законопроект устанавливает ответственность за управление автомобилем без регистрационных знаков, а также в случае, если они видоизменены или оборудованы специальными устройствами, которые препятствуют обнаружению госзнаков.

Административная ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 12.2 Кодекса об административных нарушениях. Водителей будут лишать прав на срок до от одного до трех месяцев или штрафовать на 5000 руб. За повторное нарушение предусматривается лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

В пояснительной записке приводится статистика – количество выявленных правонарушений, которые предусмотрены данной статьей. В 2021 г. было зарегистрировано 110 032 случаев, в 2022 г. – 102 841 случай, а в прошлом году – 111 261 случай нарушения.

13 мая стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД России об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. О том, что МВД России подготовило законопроект об ужесточении ответственности автовладельцев, «МВД медиа» сообщило в конце января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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