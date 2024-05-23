В Госдуму внесен законопроект о лишении водительских прав за сокрытие госзнаков

Административная ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 12.2 Кодекса об административных нарушениях. Водителей будут лишать прав на срок до от одного до трех месяцев или штрафовать на 5000 руб. За повторное нарушение предусматривается лишение прав на срок от одного года до полутора лет.