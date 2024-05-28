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«Роскосмос» назвал четырех кандидатов в космонавты после завершения отбора

Ведомости

«Роскосмос» завершил четвертый открытый отбор в отряд космонавтов-испытателей, выбрано четыре кандидата. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина назначить на должности кандидатов Анастасию Бурчуладзе, Эльчина Вахидова, Владимира Ворожко и Александра Жеребцова. В ближайшее время они приступят к двухлетней общекосмической подготовке. По ее результатам, а также по итогам государственного экзамена кандидаты получат квалификацию «космонавт-испытатель».

Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов «Роскосмоса» проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 г. ЦПК рассмотрел 296 заявлений от претендентов, в том числе 80 – от женщин. Авторами 72 заявлений были военнослужащие, еще 51 – специалисты ракетно-космической отрасли. Принять участие в конкурсе мог любой желающий, соответствующий ряду требований, среди которых – гражданство России, возраст не старше 35 лет, высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям, а также релевантный опыт работы не менее трех лет. Помимо этого желающим необходимо знать английский язык, иметь хорошую физическую подготовку и не страдать от хронических заболеваний.

Первый отбор кандидатов проходил в 2012 г., тогда в отряд космонавтов поступили восемь человек, столько же – в 2018 г. В 2021 г. в отряд вступили четыре человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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