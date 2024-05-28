«Роскосмос» назвал четырех кандидатов в космонавты после завершения отбора
«Роскосмос» завершил четвертый открытый отбор в отряд космонавтов-испытателей, выбрано четыре кандидата. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина назначить на должности кандидатов Анастасию Бурчуладзе, Эльчина Вахидова, Владимира Ворожко и Александра Жеребцова. В ближайшее время они приступят к двухлетней общекосмической подготовке. По ее результатам, а также по итогам государственного экзамена кандидаты получат квалификацию «космонавт-испытатель».
Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов «Роскосмоса» проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 г. ЦПК рассмотрел 296 заявлений от претендентов, в том числе 80 – от женщин. Авторами 72 заявлений были военнослужащие, еще 51 – специалисты ракетно-космической отрасли. Принять участие в конкурсе мог любой желающий, соответствующий ряду требований, среди которых – гражданство России, возраст не старше 35 лет, высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям, а также релевантный опыт работы не менее трех лет. Помимо этого желающим необходимо знать английский язык, иметь хорошую физическую подготовку и не страдать от хронических заболеваний.
Первый отбор кандидатов проходил в 2012 г., тогда в отряд космонавтов поступили восемь человек, столько же – в 2018 г. В 2021 г. в отряд вступили четыре человека.