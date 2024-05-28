«Роскосмос» назвал четырех кандидатов в космонавты после завершения отбора

Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов «Роскосмоса» проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 г. ЦПК рассмотрел 296 заявлений от претендентов, в том числе 80 – от женщин. Авторами 72 заявлений были военнослужащие, еще 51 – специалисты ракетно-космической отрасли. Принять участие в конкурсе мог любой желающий, соответствующий ряду требований, среди которых – гражданство России, возраст не старше 35 лет, высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям, а также релевантный опыт работы не менее трех лет. Помимо этого желающим необходимо знать английский язык, иметь хорошую физическую подготовку и не страдать от хронических заболеваний.